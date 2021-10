https://it.sputniknews.com/20211024/covid-19-regno-unito-pensa-al-piano-b-per-linverno-possibile-lintroduzione-del-pass-vaccinale-13449855.html

Covid-19, Regno Unito pensa al piano B per l'inverno: possibile l'introduzione del pass vaccinale

Covid-19, Regno Unito pensa al piano B per l'inverno: possibile l'introduzione del pass vaccinale

I contagi giornalieri restano sopra quota 45.000 in Gran Bretagna, ed il governo pensa di correre ai ripari con delle misure di emergenza. 24.10.2021, Sputnik Italia

Dopo l'improvviso aumento del numero dei contagi, nel Regno Unito il governo potrebbe optare per l'attuazione del cosiddetto piano B, ovvero la reintroduzione di una serie di misure restrittive, tra cui il pass vaccinale.E' questa l'ipotesi del Guardian, che nella sua versione domenicale riferisce che l'agenzia per la sicurezza sanitaria, la Ukhsa, nella giornata di venerdì ha già preso i contatti con le varie autorità locali inglesi per sollecitare il loro sostegno all'"immediata attuazione del piano invernale Da parte sua però, il premier del Paese, Boris Johnson, ha ripetutamente respinto le richieste avanzate dal mondo medico e scientifico su una possibile attuazione del piano B.Il Covid-19 nel Regno UnitoNelle ultime settimane il Regno Unito ha registrato continuamente un numero di contagi da Covid-19 vicino alle 45.000 unità.Oggi sono stati registrati 44.985 contagi, circa 4.000 in meno rispetto alla giornata precedente, a fronte di 135 decessi.Nel complesso, dall'inizio della pandemia in Gran Bretagna si sono registrati 8,7 milioni di casi di infezione e 139.000 vittime.

