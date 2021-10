https://it.sputniknews.com/20211024/corea-del-nord-usa-aprono-al-dialogo-senza-precondizioni-13442627.html

Corea del Nord, Usa aprono al dialogo “senza precondizioni”

Corea del Nord, Usa aprono al dialogo “senza precondizioni”

Lo scorso settembre il presidente della Corea del Sud, all'Assemblea Generale dell'Onu, aveva proposto di dichiarare la fine della guerra nella penisola coreana.

2021-10-24T11:48+0200

2021-10-24T11:48+0200

2021-10-24T13:58+0200

usa

corea del nord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/815/60/8156005_0:206:2908:1842_1920x0_80_0_0_73c40ccdaf54e07a89efc932a5e6185a.jpg

Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Sung Kim, dopo alcuni colloqui con il suo omologo sudcoreano Noh Kyu-duk, ha dichiarato all'agenzia Yonhap che Washington è disposta a studiare diverse iniziative per raggiungere un dialogo con Pyongyang "senza eventuali presupposti".Lo scorso settembre il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, nel suo intervento alla settimana di Alto Livello dell'Assemblea Generale dell'Onu, aveva nuovamente proposto di dichiarare la fine della guerra nella penisola coreana alla presenza di Stati Uniti e Cina, sottolineando che ciò consentirebbe di compiere progressi nella denuclearizzazione dell'area.Kim Yo-jong, sorella del leader della RPDC Kim Jong-un, e vicedirettore di un dipartimento del Comitato centrale del Partito del Lavoro coreano, ha risposto che la Corea del Nord è disposta non solo a proclamare la pace con la Corea del Sud, ma anche a ristabilire la ufficio congiunto e tenere un vertice coreano.Tuttavia, dal punto di vista politico, la Corea del Sud dovrebbe prima creare le condizioni per la pace, piuttosto che esprimere il suo "sincero desiderio" di farlo.La situazione fra le due Coree La guerra di Corea (1950-1953) si concluse con la firma dell'armistizio tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti, che avevano inviato truppe in quel territorio sotto la bandiera dell'ONU. Washington ha respinto tutti i tentativi della Corea del Nord di firmare un trattato di pace, fino a quando il presidente Donald Trump e Kim Jong-un hanno concordato al loro primo vertice che era necessario formalizzare la fine della guerra. Ma a quel tempo nessun risultato reale è stato raggiunto.

usa

corea del nord

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, corea del nord