Comunali, urne aperte in Sicilia e Sardegna per i ballottaggi

Domenica e lunedì si vota per il secondo turno delle elezioni amministrative in 8 comuni siciliani e in uno della Sardegna. Si vota anche in due comuni sciolti...

Domenica e lunedì si torna a votare in Sicilia e Sardegna per le elezioni comunali. I seggi sono stati aperti alle 7 di questa mattina per il ballottaggio in 8 comuni siciliani e a Capoterra, unico comune sardo con più di 15 mila abitanti a non aver eletto il sindaco al primo turno. Si vota anche in due comuni sciolti per mafia, Torretta (Palermo) e Misterbianco (Catania). Qui però si voterà solo domenica 24 con eventuale ballottaggio il 7 novembre. Le urne saranno aperte domenica 24 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 25 ottobre dalle 7 alle 15. Le due regioni a statuto speciale sono andate al voto per le amministrative domenica 10 e lunedì 11 ottobre, una settimana dopo rispetto alle altre. Al primo turno è stata registrata un'affluenza del 56,66% rispetto alle precedenti elezioni comunali. Sono stati interessati al voto 42 comuni siciliani e 98 comuni sardi.

