Colombia, colpo del secolo al narcotraffico: arrestato il boss Dario Antonio Usuga

Colombia, colpo del secolo al narcotraffico: arrestato il boss Dario Antonio Usuga

Usuga, conosciuto con lo pseudonimo di Otoniel, è stato arrestato in una zona di giungla al confine con Panama. 24.10.2021, Sputnik Italia

Il governo colombiano ha messo a segno nelle scorse ore il "colpo più duro al traffico di droga in questo secolo", paragonabile soltanto "alla caduta di Pablo Escobar".Con queste parole, a mezzo Twitter, il presidente colombiano Ivan Duque ha commentato l'arresto di Dario Antonio Usuga, conosciuto come Otoniel, il capo del clan del golfo, la figura più importante del narcotraffico colombiano.Stando alle informazioni rese disponibili dalla presidenza colombiana, Usuga è stato fermato a Necocli, nel nord-ovest del Paese, nei pressi del confine con Panama.Secondo Duque, quella che ha portato all'arresto di Usuga è stata "la più grande spedizione nella giungla mai realizzata nella storia militare del nostro Paese", effettuata con l'aiuto di mezzi e intelligence Usa e britanniche.Sulla testa di Usuga, che era ricercato da almeno 6 anni, pendeva una taglia fino a $ cinque milioni posta dal governo degli Stati Uniti. L'operazione Osiris, durante la quale ha perso la vita un agente di polizia, ha mobilitato circa 500 membri delle forze di sicurezza, supportati da 22 elicotteri."Otoniel" è stato poi trasferito a Bogotà in aereo, dove e' stato condotto a una stazione di polizia sotto una stretta scorta.

