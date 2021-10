https://it.sputniknews.com/20211024/cina-nuovi-focolai-di-covid-a-wuhan-posticipata-ancora-la-maratona-13446609.html

Cina, nuovi focolai di covid a Wuhan: posticipata ancora la maratona

Cina, nuovi focolai di covid a Wuhan: posticipata ancora la maratona

La notizia arriva a poco più di tre mesi dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. 24.10.2021, Sputnik Italia

La maratona di Wuhan, che avrebbe dovuto svolgersi domenica 24 ottobre, è stata rinviata con breve preavviso a causa delle preoccupazione legate ad una nuova insorgenza del Covid-19 nel Paese asiatico.La Cina ha segnalato 26 nuovi casi interni di COVID-19 domenica, a poco più di 100 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022.Le autorità locali hanno messo in campo tutte le misure possibili per contenere le infezioni da virus, imponendo anche test molecolari di massa sui residenti.Ma con l'aumento dei casi, gli organizzatori della maratona hanno dichiarato che avrebbero posticipato l'evento di domenica nella città della Cina centrale "per prevenire il rischio di diffusione dell'epidemia".Il Covid-19 in CinaAd oggi in Cina le autorità sanitarie nazionali hanno dichiarato un totale di 96.747 casi di infezioni da coronavirus Covid-19.Dall'inizio dell'emergenza pandemica sono invece 4.636 le vittime accertate, stando ai conteggi di Pechino.

