Cei, Cardinale Bassetti: cattolici fondamentali per la politica

Cei, Cardinale Bassetti: cattolici fondamentali per la politica

Il presidente della Cei è intervenuto a conclusione della Settimana Sociale dei Cattolici a Taranto, durante la quale è stato presentato il Manifesto per...

"Voglio dire con forza che l'apporto dei cattolici per affrontare le crisi" dovute all'emergenza ambientale e sociale "è fondamentale. Lo ha detto il Presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, nell'omelia della Messa conclusiva della Settimana Sociale dei cattolici che si è svolta a Taranto.Il Manifesto per l'AlleanzaDurante l'evento è stato presentato il Manifesto per l'Alleanza, proposta dai giovani che per la prima volta sono stati impegnati nell'edizione della settimana dei cattolici italiani. Alla loro presenza il cardinale Bassetti, che è anche arcivescovo di Perugia - Città della Pieve, ha rivolto un pensiero: "Ha prevalso l'elemento giovani...anticipare futuro ad ora".Il manifesto, intitolato L'alleanza in cammino, tratta nei suoi diversi punti importati temi sociali, relativi al modo di fare impresa, custodire l'ambiente e preservare i territori. E' inteso come un cammino da realizzare insieme. Il videomessaggio di GentiloniAll'evento ha partecipato anche il commissario europeo per gli Affari Economici Paolo Gentiloni con un videomessaggio, nel quale ha sottolineato "l'esigenza di un'Europa della sostenibilità capace di "coniugare crescita e ambiente, sviluppo e equità. Taranto, - ha detto Gentiloni - rappresenta il luogo migliore da cui ripartite per centrare questi obiettivi"

