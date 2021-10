https://it.sputniknews.com/20211024/caso-baldwin-lopinione-dellesperto-di-armi-di-hollywood-unarma-non-va-puntata-contro-nessuno-13444626.html

Caso Baldwin, l'opinione dell'esperto di armi di Hollywood: "Un'arma non va puntata contro nessuno"

Caso Baldwin, l'opinione dell'esperto di armi di Hollywood: "Un'arma non va puntata contro nessuno"

In seguito all'incidente ha perso la vita la direttrice della fotografia della pellicola, la 42enne Halyna Hutchins. 24.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-24T13:34+0200

2021-10-24T13:34+0200

2021-10-24T13:34+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/927/60/9276009_0:232:2142:1437_1920x0_80_0_0_80c66308f0ead524588c2d1ea6089ab5.jpg

"Un'arma non dovrebbe essere puntata verso nessuno, indipendentemente dal fatto che sia carica o meno". Lo ha affermato in un'intervista al The New York Post il consulente di Hollywood per le armi da fuoco Bryan Carpenter, in relazione alla tragedia consumatasi sul set del western "Rust" e che ha visto protagonista l'attore Alec Baldwin.Per motivi di sicurezza, tutte le armi da fuoco da combattimento utilizzate nel cinema sono solitamente puntate verso un manichino, non verso le attrezzature, gli attori o altri membri della Troupe, ha ancora affermato Carpenter.La tragedia sul set di "Rust"L'incidente è avvenuto su un set nel New Mexico, mentre Baldwin stava sparando con una pistola che avrebbe dovuto essere caricata con cartucce a salve. Il regista del film è stato ferito alla clavicola mentre la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, 42 anni, è stata gravemente ferita e trasportata in aereo in un ospedale di Albuquerque, con i medici non sono stati in grado di salvarle la vita. Il portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe, Juan Rios, ha confermato che il colpo è stato sparato da Alec Baldwin.Secondo un testimone oculare, in seguito all'incidente, l'attore ha più volte chiesto perché gli fosse stata data una "pistola vera", mentre piangeva.

https://it.sputniknews.com/20211023/tragedia-sul-set-di-baldwin-i-film-di-hollywood-in-cui-ci-e-scappata-la-vittima-13440469.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo