Cannabis Terapeutica, l'annuncio di Costa: in arrivo i bandi per la produzione

L'obiettivo dell'Italia è raggiungere l'autosufficienza nella produzione di cannabis terapeutica.

Nelle prossime settimane saranno pronti i bandi per la coltivazione di cannabis terapeutica ad uso medico da parte di aziende pubbliche e private. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa alla trasmissione Mi manda Rai3. Il ministero della Salute lavora assieme al ministero dell'Agricoltura e dell'Interno per la predisposizione dei bandi che è "già a buon punto". "Confido che nelle prossime settimane si possano avviare", afferma Costa, specificando che "lo stato nel momento in cui approva una legge che garantisce dei diritti debba impegnarsi affinché questi diritti siano garantiti".Stime del fabbisogno: 1400 chili nel 2021Secondo le stime illustrate dal Andrea Costa il fabbisogno di cannabis terapeutica per il 2021 sarà di 1.400 chili. Tuttavia le capacità di produzione dell'Istituto farmaceutico militare di Firenze sono limitate a 300 chili, pertanto il restante dovrà essere importato. Non è legalizzazione della cannabis"Faremmo un errore se confondessimo la legalizzazione della cannabis con la cannabis ad uso terapeutico, questo lo voglio dire con estrema chiarezza e fermezza. La liberalizzazione è un altro tema che rischia di alimentare il dibattito e radicalizzarlo, di creare delle contrapposizioni che non credo siano utili a quei pazienti che sono in attesa di cura", conclude il sottosegretario Costa.

