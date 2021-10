https://it.sputniknews.com/20211024/cadavere-in-mare-recuperato-il-corpo-di-un-uomo-a-catania-13450727.html

Cadavere in mare: recuperato il corpo di un uomo a Catania

La guardia costiera ha recuperato il corpo di un uomo senza vita. Ignote le cause: se suicidio o incidente.

2021-10-24T17:57+0200

sicilia

Il cadavere di un uomo è stato avvistato in mare recuperato domenica mattina dalla Guardia Costiera nelle acque del litorale di Catania. L'intervento è scattato dopo la segnalazione alla Capitaneria di porto della presenza di un corpo in prossimità della scogliera, nei pressi di Piazza Nettuno, sul lungomare di Ognina. Arrivata sul posto la motovedetta Cp888 ha ampliato l'area delle ricerche nello specchio d'acqua compreso tra San GIovanni Li Cuti e il porto rosso. Il personale di bordo è riuscito a recuperare la salma dell'uomo, nonostante le pessime condizioni metereologiche. E' sconosciuta l'identità della vittima, così come le dinamiche della morte in acqua. Non è chiaro se si tratti di suicidio o di un incidente. L'uomo potrebbe essere finito in acqua a causa del forte maltempo che in queste ore sta investendo la Sicilia orientale. La magistratura disporrà gli accertamenti medico legali per il riconoscimento della salma. In arrivo il ciclone mediterraneoLe autorità raccomandano di tenersi lontani dalle scogliere e dalla riva, per l'arrivo del ciclone mediterraneo che dalle prossime ore si abbatterà sulla costa orientale della Sicilia e sulla costa jonica della Calabria.Il maltempo nelle scorse ore ha già investito l'isola di Pantelleria e i primi temporali hanno colpito la parte occidentale della Sicilia, in particolare Mazara del Vallo e Marsala dove sono caduti rispettivamente 21mm e 12mm di pioggia. Nelle prossime ore è previsto un peggioramento del meteo nel catanese e in particolare sulla fascia ionica e i comuni dell'Etna. Per gli eventi estremi in arrivo i sindaci di molti comuni calabresi e siciliani hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di lunedì.

sicilia

