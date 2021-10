https://it.sputniknews.com/20211024/bologna-focolaio-di-covid-19-a-scuola-8-classi-in-quarantena-contagio-partito-da-prof-no-vax-13449512.html

Bologna, focolaio di Covid-19 a scuola: 8 classi in quarantena. Contagio partito da prof no-vax

Bologna, focolaio di Covid-19 a scuola: 8 classi in quarantena. Contagio partito da prof no-vax

24.10.2021

Grave focolaio di Covid-19 presso l'Istituto comprensivo Farini di Bologna, situato nel quartiere Savena, dove trecento alunni sono stati costretti alla didattica a distanza, quattro classi alla quarantena e otto alla sospensione dell'attività didattica.Stando a quanto riportato dal Corriere di Bologna, il contagio sarebbe partito da una professoressa non vaccinata, ma che ad inizio anno scolastico aveva ripreso regolarmente la propria attività didattica, ottenendo il Green pass presentando ogni 48 ore il tampone negativo.Le prime persone contagiate dalla docente, come mostrato dallo screening eseguito nella scuola, sarebbero state altre due insegnanti, che avrebbero insegnato un totale di otto classi coinvolte, che saranno sottoposte a tampone entro la giornata di domani.In totale, il numero dei contagiati ha raggiunto finora le dieci persone totali.Il dirigente scolastico dell'istituto, Filomena Massaro, ha chiarito che dei 300 ragazzi rimasti, tutti quelli vaccinati potranno rientrare in classe "se il loro tampone risulterà negativo".

