https://it.sputniknews.com/20211024/berlusconi-avverte-i-suoi-alleati-sarebbe-irresponsabile-interrompere-il-governo-prima-del-tempo-13442932.html

Berlusconi avverte i suoi alleati: “Sarebbe irresponsabile interrompere il governo prima del tempo”

Berlusconi avverte i suoi alleati: “Sarebbe irresponsabile interrompere il governo prima del tempo”

E sulla nuova leadership nel centrodestra sottolinea che si troverà una soluzione, Meloni e Salvini hanno un “profilo fortemente caratterizzato”. Il Cavaliere... 24.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-24T08:48+0200

2021-10-24T08:48+0200

2021-10-24T08:48+0200

matteo salvini

forza italia

silvio berlusconi

giorgia meloni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/11183506_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_dbf0d426682f2712f4610ae3607426b9.jpg

Silvio Berlusconi, reduce dal vertice del Ppe a Bruxelles, in cui ha avuto una “calorosa accoglienza”, parla a tutto campo del futuro della politica italiana e in particolare del centrodestra, “fondato da lui stesso 28 anni fa” in un'intervista al Corriere della Sera.Adesso l’esecutivo, che “sta portando l’Italia fuori dall’emergenza” deve continuare a lavorare senza parlare di voto e legge elettorale, ma di Pnrr, tasse, pensioni, benessere e sicurezza, dice Berlusconi.La futura leadership del centrodestraSecondo Berlusconi l’Italia ha “bisogno di un centrodestra liberale, cristiano, europeista e garantista” e ogni alleato fa la sua parte, come Salvini, “che la fa legittimamente” ma in maniera “diversa” da Forza Italia, sottolinea. Come del resto Meloni, che “non ha bisogno di garanti”.E adesso il centrodestra “deve distinguersi per l’equilibrio, la serietà, la coerenza delle sue proposte, non per le sue questioni interne”Forza Italia scricchiola, ma il Cav smentisceBerlusconi parla poi delle polemiche interne al suo partito. “In verità, io non ho sentito nessuno in Forza Italia — voglio ripeterlo, nessuno — contestare la nostra linea politica”.L’obiettivo è “lavorare per il Paese, sostenendo con forza il governo Draghi, e facendo tutto il necessario, magari anche qualche sacrificio, perché il Paese sia unito in questi mesi difficili. Lo facciamo da forza di centrodestra che ha un profilo distinto da quello dei suoi alleati”.E poi lancia un messaggio a chi come Brunetta, Carfagna e Gelmini (tutti ministri del governo Draghi) vorrebbe un nuovo assetto politico: “Preferirei non leggere sui giornali notizie di polemiche che non ci rappresentano e che non credo interessino gli italiani”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

matteo salvini, forza italia, silvio berlusconi, giorgia meloni