AstraZeneca, Camilla Canepa morta a 18 anni per reazioni avverse. La sorella: "Era sana"

AstraZeneca, Camilla Canepa morta a 18 anni per reazioni avverse. La sorella: "Era sana"

La giovane era deceduta a causa di una trombosi insorta a 14 giorni dalla prima dose di vaccino anti-Covid. La relazione dei periti dei pm, giunta nei giorni... 24.10.2021, Sputnik Italia

La famiglia di Camilla Canepa rompe il silenzio durato mesi. A parlare è la sorella maggiore Beatrice, di 22 anni. Ha affidato il suo sfogo a Facebook dopo che la relazione dei periti dei pm ha confermato la relazione tra il vaccino e il decesso della 18enne di Sestri Levante, morta lo scorso giugno per una tromboembolia a 14 giorni dalla prima dose di AstraZeneca.Le 74 pagine di relazione dei periti della Procura di Genova, Luca Tajana e Franco Piovella, confermano quanto ha sempre sostenuto la famiglia. Camilla non aveva patologie pregresse e non aveva assunto farmaci che potessero interferire con il vaccino, come ha sempre sostenuto Da una prima analisi dei documenti acquisiti dalla procura di Genova subito dopo la morte della giovane era emersa una familiarità con la piastrinopenia autoimmune, patologia che comporta una carenza di piastrine. Questa ipotesi, circolata all'inizio delle indagini per omicidio colposo, è stata categoricamente smentita dai consulenti dei pm Francesca Rombolà e Stefano Puppo. "Ora che queste infondate illazioni sono state ufficialmente sbugiardate - scrive ancora - tornerò a pensare alla Cami con la devozione che merita, senza più distrazioni. Quello che eravamo noi due insieme non lo so descrivere. Ho avuto la fortuna di avere accanto la migliore delle sorelle possibili. Accettare l’assurdità di quanto le è accaduto mi sembra un traguardo ancora molto lontano, probabilmente irraggiungibile. Ma tenere vivo il ricordo della straordinaria ragazza che era e dell’incredibile segno che ha lascito nelle nostre vite - conclude - trovo invece sia doveroso".Camilla Canepa si era sottoposta alla vaccinazione volontaria con AstraZeneca il 25 maggio durante un Open Day. Il 3 giugno la giovane si era rivolta al pronto soccorso sintomi riconducibili alla trombosi cerebrale, mal di testa e fotofobia, ma era stata mandata a casa dopo l'esito negativo degli esami.Dopo pochi giorni le sue condizioni sono peggiorate ed il 6 giugno è stata ricoverata per una trombosi al seno cavernoso. Il decesso è avvenuto giovedì sera. I genitori hanno optato per la donazione degli organi. Dopo la sua morte i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson sono stati destinati agli over 60.

