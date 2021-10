https://it.sputniknews.com/20211024/aspra-polemica-su-bolsonaro-in-un-paesino-del-veneto-proposta-di-cittadinanza-onoraria-con-riserva-13431518.html

Aspra polemica su Bolsonaro in un paesino del Veneto: proposta di cittadinanza onoraria, con riserva

Aspra polemica su Bolsonaro in un paesino del Veneto: proposta di cittadinanza onoraria, con riserva

Il sindaco del paesino propone il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente Bolsonaro, ma si infiamma la polemica

Su proposta del sindaco di Anguillara Veneta, paesino di 4mila anime, nella provincia di Padova, che ha dato i natali al trisnonno di Jair Bolsonaro, attuale presidente del Brasile, il consiglio comunale voterà per decidere se dare o meno la cittadinanza ordinaria al presidente brasiliano.Si ricorderà, però, che è proprio dei giorni scorsi la proposta da parte di una costituitasi commissione parlamentare di inchiesta nel paese brasiliano, per procedere all'istituzione di un processo nei confronti del presidente Bolsonaro, con accuse gravissime, tra le quali figurano l'omicidio plurimo, crimini contro l'umanità e la prevaricazione.Le accuse mosse sono da riferirsi alla pessima gestione da parte del presidente brasiliano della pandemia di Covid-19 e alle scelte sbagliate del presidente, che hanno portato alla morte di 600mila persone nel paese.Da qui, il caso finito agli onori delle cronache. La vicecapogruppo del Pd Vanessa Camani, in consiglio regionale, come riportato da Il Fatto Quotidiano, ha dichiaratoIn effetti, perfino il New York TImes aveva definito Bolsonaro ''peggior presidente del 2020''.Il presidente aveva definito la pandemia, agli inizi, come una gripezinha, traducibile più o meno come ''febbricciola'', riporta il Caffè geopolitico.Rincara la dose anche il segretario regionale del Pd, Alessandro Bisato, che ha dichiarato:A difesa della proposta del sindaco si schiera invece Luciano Sandonà, consigliere regionale per la lista Zaia:Ora si aspetta la votazione e la decisione ultima da parte del consiglio comunale del paesino in provincia di Padova.

