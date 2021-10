https://it.sputniknews.com/20211024/alitalia-va-in-pensione-e-online-parte-la-corsa-al-gadget-vintage-13451965.html

Boom di aste online per i gadget dell'ex compagnia di bandiera italiana.

Dal 15 ottobre Alitalia non solca più i cieli. Al suo posto è entrata in campo Ita. Ma la nostalgia per la storica compagnia di bandiera italiana non manca e sul web è partita la corsa per accaparrarsi i pezzi più stravaganti della storia e dell’iconografia di Alitalia.In particolare, su eBay i venditori hanno messo all’asta di tutto: divise, oggettistica, pubblicità, posacenere, riviste di bordo, polo e borse. E gli acquirenti non mancano.Dalla ricercata divisa della Cucinotta al poggiatestaOnline si trova di tutto. Tra gli annunci più stravaganti, senza dubbio, quello della vendita del carrello delle hostess usato per offrire bevande e salatini durante il volo. Il costo è di 300 euro più le spedizioni.A 40 euro si può comprare anche un vassoio esagonale d’acciaio o ancora la mascherina da viaggio rigorosamente verde con tanto di bustina con logo a cinque euro.Ci sono anche i poggiatesta del sedile (14,9 euro), il giubbotto salvagente, la coperta (a quasi 180 euro) e i calzini da viaggio a 16 euro.Più economica la divisa da comandante, 150 euro.Tra gli annunci anche tante macchinine marchiate e modellini di aerei.

