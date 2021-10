Vin Diesel accompagna all'altare la figlia del defunto attore Paul Walker

https://it.sputniknews.com/20211023/vin-diesel-accompagna-allaltare-la-figlia-del-defunto-attore-paul-walker-13439893.html

La star di "Fast and Furious", Vin Diesel, ha fatto da padrino di Meadow Walker, la figlia di Paul Walker, partner di Diesel nella famosa serie di film... 23.10.2021, Sputnik Italia

Meadow, che ha 22 anni, ha sposato l'attore Louis Thornton-Allen nella Repubblica Dominicana e ha condiviso le foto e un video della cerimonia sul suo account Instagram.Secondo la rivista Tatler, è stata una cerimonia semplice, la coppia era circondata solo dalla famiglia e dagli amici più stretti. Tra gli ospiti, come si vede dalle foto, anche Jordana Brewster, che ha interpretato il ruolo di Mia in Fast & Furious.Il padre di Meadow, Paul Walker, è morto nel 2013 all'età di 40 anni. L'attore ha avuto un incidente in California mentre sedeva sul sedile passeggero della Porsche guidata dal suo amico. Il conducente ha accelerato a 130 chilometri all'ora e non ha potuto controllare l'auto in una delle curve. Il veicolo si è schiantato contro un albero e ha subito preso fuoco, le persone all'interno non hanno avuto scampo.Meadow attualmente lavora come modella ed è la fondatrice e direttore della Paul Walker Foundation.Vin Diesel dalla morte del padre di Meadow si è preso cura di lei.

