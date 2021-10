https://it.sputniknews.com/20211023/usa-al-congresso-ce-chi-vuole-biden-sotto-impeachment-13429372.html

USA, al Congresso c'è chi vuole Biden sotto impeachment

La deputata Marjorie Taylor Greene ha chiesto di mettere sotto accusa Biden per abuso di potere. 23.10.2021, Sputnik Italia

La famosa deputata al vetriolo Marjorie Taylor Greene, del Partito Repubblicano, ha proposto di mettere sotto accusa Joe Biden per presunto abuso di potere come vicepresidente, nell'interesse del figlio Robert Hunter Biden.Accusa anche il leader americano di corruzione e altri gravi crimini. Secondo la duputata, il figlio dell'attuale presidente degli Stati Uniti ha influenzato la politica di uno stato straniero e ha accettato regali da cittadini di altri paesi, in cambio della fornitura di servizi.Il documento sottolinea che in questo modo Joe Biden "ha messo in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti e delle istituzioni governative americane, ha impedito un trasferimento pacifico del potere e ha dimostrato che rimarrà una minaccia per la sicurezza nazionale del Paese, se gli sarà permesso di mantenere il suo posto".La Greene chiede che Biden venga immediatamente rimosso dall'incarico e che si tenga un processo. Inoltre, secondo lei, all'attuale capo di Stato dovrebbe essere vietato ricoprire qualsiasi posizione di responsabilità in futuro.Questo non è il primo tentativo della Green di mettere sotto accusa Biden. Ad agosto, ha proposto di rimuovere il presidente dal suo incarico rifacendosi a tre articoli, ma la sua iniziativa non è stata presa in considerazione. Secondo vari resoconti, di molti media americani, la Green è una sostenitrice di varie teorie del complotto.

