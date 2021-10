https://it.sputniknews.com/20211023/ue-chiede-alla-siria-di-abolire-la-pena-di-morte-13439127.html

Ue chiede alla Siria di abolire la pena di morte

Appello dell'Unione Europea alla Siria per abolire la pena capitale. 23.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-23T18:33+0200

siria

pena di morte

unione europea

giustizia

diritti umani

L'Unione Europea ha condannato l'uso della pena di morte in Siria e ha invitato Damasco a rinunciare completamente a questa pratica, ha dichiarato oggi un funzionario del Servizio europeo per l'azione esterna. In precedenza il ministero della Giustizia siriano ha affermato che nella giornata di mercoledì 24 persone giudicate colpevoli di aver appiccato roghi in boschi nel 2020 sono state giustiziate. All'inizio dell'autunno 2020, sono stati registrati grandi incendi boschivi nelle province siriane di Latakia, Tartus, Homs e Hama. Le persone coinvolte negli incendi sono state identificate dalle forze dell'ordine siriane alla fine dello scorso anno. Secondo il ministero dell'Interno siriano, il numero degli incendi è stato pari a 187, i roghi hanno interessato 280 villaggi e centri abitati. Tre persone sono rimaste uccise a seguito degli incendi.

