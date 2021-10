https://it.sputniknews.com/20211023/truppe-ai-confini-della-russia-shoigu-ricorda-a-berlino-come-ando-a-finire-13438028.html

Truppe ai confini della Russia: Shoigu ricorda a Berlino come andò a finire

Venerdì la ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer ha accusato Mosca di attività negative ed ha esortato la Nato a metter in chiaro le cose... 23.10.2021

2021-10-23T18:43+0200

2021-10-23T18:43+0200

2021-10-23T18:43+0200

Il ministro della Difesa Russo Sergey Shoigu ha risposto ai commenti dell'omologo tedesco sulla necessità della Nato di prendere una posizione dura per "contenere la Russia", ricordando al politico tedesco di dover sapere cosa è successo l'ultima volta che le forze straniere si sono impegnate a concentrarsi lungo le frontiere della Russia.Il ministro della Difesa ha sottolineato che la sicurezza in Europa può essere raggiunta solo se è reciproca e non lede gli interessi della Russia.I commenti del ministro della Difesa fanno seguito all'intervista del capo del dicastero militare tedesco Kramp-Karrenbauer ad una radio locale venerdì, in cui ha accusato la Russia di una serie di attività negative - dalla presunta violazione "sistematica" dello spazio aereo dei Paesi confinanti con il Mar Baltico e il Mar Nero, agli attacchi informatici e ai presunti tentativi di fomentare una crisi migratoria alla frontiera orientale dell'Unione europea.Mosca ha più volte affermato di non avere intenzioni aggressive nei confronti di alcun Paese e che le sue manovre in acque neutre e nello spazio aereo vicino ad aree sensibili vengono effettuate nel rigoroso rispetto del diritto internazionale.Allo stesso tempo, i funzionari russi hanno espresso profonda preoccupazione per l'accerchiamento della Nato ai suoi confini. Giovedì il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la recente visita del capo del Pentagono Lloyd Austin a Kiev ha effettivamente spianato la strada all'adesione dell'Ucraina alla Nato e ha avvertito che l'attività del blocco nel Paese "rappresenta una minaccia per la Russia".Nonostante un impegno verbale con il leader sovietico Mikhail Gorbaciov nel 1990 a non espandersi di "un pollice" a est oltre i confini della Germania riunificata, la Nato da allora ha incorporato ogni singolo membro dell'ormai defunta alleanza del Patto di Varsavia a guida sovietica, oltre a tre ex repubbliche sovietiche e quattro repubbliche dell'ex Jugoslavia.La Nato ha anche notevolmente rafforzato il contingente di truppe vicino ai confini della Russia su base a rotazione o permanente dal 2014 e ha tenuto esercitazioni simulando un conflitto diretto con la Russia. Mosca ha espresso particolare preoccupazione per la costruzione da parte degli Stati Uniti di strutture di difesa missilistica Aegis Ashore in Polonia e Romania, ritenendo che i lanciatori utilizzati in questi siti potrebbero essere facilmente convertiti per lanciare missili da crociera Tomahawk convenzionali o nucleari verso il territorio della Russia.Lunedì la Russia ha sospeso il lavoro dell'ufficio informazioni della Nato a Mosca e il funzionamento della missione permanente della Russia presso l'alleanza, per la decisione del blocco di revocare l'accreditamento di otto dipendenti della missione russa presso la Nato. Ieri il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko ha accusato il blocco di "scivolare negli schemi della Guerra Fredda" e ha suggerito che le normali relazioni diplomatiche con l'alleanza sono impossibili date le misure ostili che il blocco ha preso contro Mosca.

