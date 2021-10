https://it.sputniknews.com/20211023/tragedia-sul-set-rust-il-regista-chiesa-in-italia-solo-proiettili-a-salve-13436133.html

Tragedia sul set Rust, il regista Chiesa: in Italia solo proiettili a salve

Tragedia sul set Rust, il regista Chiesa: in Italia solo proiettili a salve

In Italia quello che è accaduto sul set di 'Rust' “non penso sarebbe potuto accadere. Si usano solo proiettili a salve, io non ho mai saputo si ricorresse da... 23.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-23T15:49+0200

2021-10-23T15:49+0200

2021-10-23T15:49+0200

cinema

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/13418358_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_fcef6f2a912ba3f730db6e2deff4219a.jpg

“Sono sconvolto e stupito da quanto è successo, anche perché non è facile sbagliarsi tra un proiettile a salve e reale, sono proprio molto diversi”, afferma il cineasta, che presenta in anteprima alla Festa del cinema di Roma la commedia Una notte da dottore.C'erano proiettili veri nella pistola usata sul set di Rust che ha ucciso la direttrice di fotografia Halyna Hutchins. Lo riportano i media americani, citando i documenti della polizia raccolti durante l’indagine in corso.L'arma di scena era stata consegnata ad Alec Baldwin da un assistente, che gli aveva detto che era sicura da usare. L'assistente e Baldwin non sapevano che nella pistola c'erano munizioni vere.Un esperto statunitense di armi di scena, intervistato dal Tg1, ha detto che sui set cinematografici ci sono dei protocolli da seguire quando si usano le armi di scena.Quello che resta da capire è perché un’arma di scena fosse caricata con un proiettile vero.

https://it.sputniknews.com/20211022/alec-baldwin-rompe-il-silenzio-dopo-spari-accidentali-sul-set-ho-il-cuore-spezzato-13426781.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cinema