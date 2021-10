https://it.sputniknews.com/20211023/the-guardian-gli-scienziati-hanno-calcolato-la-frequenza-delle-reinfezioni-da-coronavirus-13437171.html

The Guardian: gli scienziati hanno calcolato la frequenza delle reinfezioni da coronavirus

The Guardian: gli scienziati hanno calcolato la frequenza delle reinfezioni da coronavirus

Secondo il quotidiano The Guardian, i pazienti che rifiutano di essere vaccinati contro il Covid-19 si ammalano di nuovo più spesso. 23.10.2021

Gli scienziati hanno calcolato la frequenza con cui si verificano le ricadute per le infezioni da coronavirus, secondo The Guardian.In particolare, viene indicato che le persone non vaccinate sono a rischio di contrarre il coronavirus ogni anno e mezzo o anche più spesso.Secondo uno studio condotto da medici danesi, le persone sotto i 65 anni sono risultate protette dalla reinfezione da coronavirus dell'80% entro sei mesi, mentre i pazienti di età superiore a questa età sono risultati protetti solo per il 47%.Allo stesso tempo, gli esperti della Yale University School of Medicine, analizzando un database di diversi tipi di Covid-19, hanno costruito un modello della probabilità di reinfezione da coronavirus, che ha dimostrato che in assenza di vaccini e non conformità con misure anti-invecchiamento, in media, una persona si ammalerebbe ogni tre mesi.La situazione è complicata anche dal costante emergere di nuovi ceppi del coronavirus. Difatti, tra 20mila residenti britannici risultati positivi al Covid-19 tra luglio 2020 e settembre 2021, sono stati rilevati 296 casi di reinfezione e il tempo medio tra la prima e la successiva infezione è stato di soli sei mesi circa, indica l'edizione.

