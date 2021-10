https://it.sputniknews.com/20211023/secondo-i-media-usa-ls-70-okhotnik-e-la-bestia-delle-forze-aerospaziali-russe-13436905.html

Secondo i media USA, l'S-70 'Okhotnik' è la "bestia" delle forze aerospaziali russe

Per il portale 19fortyfive, il drone russo 'Okhotnik' diventerà uno dei più avanzati velivoli del suo genere al mondo. 23.10.2021, Sputnik Italia

Il drone russo S-70 'Okhotnik' diventerà uno dei velivoli da combattimento aereo più avanzati, una volta entrato in servizio, scrive l'ex ufficiale dell'esercito americano Brent Eastwood in un articolo per il portale 19fortyfive.Eastwood ha affermato che agli ingegneri russi bisogna riconoscere il merito per aver tentato di collegare completamente i sistemi di Okhotnik al caccia Su-57.L'autore ha definito intrigante la concezione dell'S-70. Secondo lui, questo sviluppo apre nuove opportunità per il combattimento aereo.L'S-70 'Okhotnik' è stato sviluppato presso l'ufficio di progettazione Sukhoi. Il drone è realizzato secondo il design aerodinamico ad "ala volante". Secondo fonti aperte, la sua lunghezza è di 14 metri, l'apertura alare è di 19 metri, il peso al decollo è di 20 tonnellate. Il primo volo del "cacciatore" (dal russo 'Okhotnik' per l'appunto - ndr) ha avuto luogo il 3 agosto 2019.

russia

