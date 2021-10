https://it.sputniknews.com/20211023/rating-italia-sp-conferma-il-bbb-ma-con-promozione-outlook-positivo-13429547.html

Rating Italia: S&P conferma il BBB, ma con promozione. Outlook positivo

L’agenzia di rating finanziario Standard & Poor’s ha confermato il rating del debito dell’Italia a BBB, ma ha alzato l’outlook a positivo. Un piccolo premio... 23.10.2021, Sputnik Italia

Fatto insolito questo outlook passato a positivo, proprio mentre l’Italia ha un debito schizzato al 160%, in rapporto al Pil, a causa della pandemia. Insolito, perché quando, prima della pandemia, il nostro debito era al 130%, la minaccia che venisse ulteriormente declassato (Caa1) pendeva sulle nostre teste.Poi è Mario Draghi, il presidente del Consiglio in carica, a fare da garanzia per tutti noi. Lui che è l’ex presidente della Banca centrale europea (BCE) e che viene considerato, a ragione, il o uno dei salvatori dell’euro nel periodo più buio della moneta unica.Le riforme promesse e che Draghi sta attuando, Consiglio dei ministri dopo Cdm e decreto dopo decreto, anche andando contro le richieste di questo o di quel partito, sono la garanzia dell’Italia che questa volta si farà quello che si è promesso e senza tentennamenti, senza troppi assecondamenti di linee di partito.Inoltre, il “chiaro rafforzamento dell’impegno a riforme pro-crescita, e le positive conseguenze che la crescita avrà sui conti pubblici” portano l’agenzia di rating a promuovere l’Italia, anche se più che una promozione è un piccolo '+' di incoraggiamento.

