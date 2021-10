https://it.sputniknews.com/20211023/quota-102-e-quota-104-a-chi-spetta-la-nuova-pensione-e-a-chi-no-13437578.html

Quota 102 e Quota 104, a chi spetta la nuova pensione? E a chi no

Quota 102 e Quota 104, a chi spetta la nuova pensione? E a chi no

Tenetevi forte perché comprendere il rompicapo Quota 102 e Quota 104 richiede un po’ di sforzo in più di attenzione. 23.10.2021, Sputnik Italia

Cominciamo allora dalla platea che potrebbe beneficiare di Quota 102 nel 2022, secondo l’osservatorio Previdenza della Fondazione Di Vittorio e della Cgil nazionale, sarebbero 8.524 i beneficiari e 1.924 nel 2023 per Quota 104.Questo perché molti potrebbero già avere maturato il requisito di Quota 100 al 31 dicembre del 2021.Mentre per quanto riguarda il 2023 “potrebbero utilizzare 'Quota 104' esclusivamente le persone che avranno 66 anni di età, cioè nate nel solo 1957 e con 38 anni di contributi, e che non avevano maturato tale requisito nel 2021 così da poter usufruire di 'Quota 100'".Bene, tutto chiaro a tutti quindi. Mentre Quota 100 in circa tre anni ha mandato 400 mila persone in pensione secondo i dati Inps più recenti, Quota 102 e Quota 104 al massimo diecimila e così la riforma è servita.

