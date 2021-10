Puzzer al ministro Patuanelli: via green pass, via obbligo vaccinale e scuse del governo a Trieste

"Ovviamente è una richiesta sulla quale il governo non credo abbia spazio per prenderla in considerazione, così come togliere l'obbligo vaccinale come previsto per alcune categorie", le parole del sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Rainews, che ha rimarcato come la certificazione verde indica "come il percorso tracciato fino ad oggi abbia portato dei buoni risultati", dal momento che la situazione epidemiologica e negli ospedali è ampiamente sotto controllo, in base ai dati del bollettino del ministero della Salute.