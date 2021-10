https://it.sputniknews.com/20211023/pd-primo-partito-in-italia-secondo-questo-sondaggio-si-13434080.html

PD primo partito in Italia? Secondo questo sondaggio, sì

PD primo partito in Italia? Secondo questo sondaggio, sì

Chi è il primo partito d’Italia? I sondaggi politici tra loro non sempre concordano. In molti danno Fratelli d’Italia primo partito da mesi e lo hanno... 23.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-23T15:03+0200

2021-10-23T15:03+0200

2021-10-23T15:03+0200

sondaggi

Tuttavia, il sondaggio pubblicato quest’oggi dal Corriere della Sera indica il Partito Democratico come primo al 20,7% delle intenzioni di voto e la Lega al secondo posto, con il 20%, mentre Fratelli d’Italia sarebbe terzo, con il 18,8%.Seguono il Movimento 5 Stelle, con il 16,5%, e Forza Italia, con l’8%.Il sondaggio è stato realizzato da Nando Pagnoncelli, sulla base di mille interviste tra il 19 e il 21 ottobre 2021, che sarebbero rappresentativi di tutti gli aventi diritto al voto in Italia, i quali sono alcune decine di milioni.Vince l’astensionismoIl dato che deve far preoccupare è, però, quello dell’astensionismo, che le elezioni amministrative ancora una volta hanno mostrato grave.Il sondaggio indica al 40,9% coloro che si mostrano indecisi o si astengono dal dare la loro preferenza per quello o per quell’altro partito. E non è una questione di destra o di sinistra, ma proprio una sfiducia nei confronti del sistema politico contemporaneo; forse incapace di ascoltare per davvero le istanze dei cittadini?

2021

Notiziario

sondaggi