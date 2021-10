https://it.sputniknews.com/20211023/papa-francesco-alle-suore-non-fate-le-zitellone-per-favore-13431351.html

Papa Francesco alle suore: non fate le zitellone per favore

Mondanità spirituale, suore come zitellone, ma anche povertà delle classi medie: questi i temi toccati dal Papa ad un incontro con le suore svoltosi a Roma. 23.10.2021, Sputnik Italia

papa francesco

Succede così che “persone che hanno lasciato tutto, hanno rinunciato al matrimonio, hanno rinunciato ai figli, alla famiglia… e finiscono – scusate la parola – 'zitellone', cioè mondane, preoccupate per quelle cose…”. Lo ha detto papa Francesco alle suore salesiane, durante un incontro presso la Curia generalizia delle Figlie di Maria Ausiliatrice, riunite per il capitolo generale, come riportato dal Vatican News.Francesco ha raccomandato alle suore di stare in particolare “accanto a poveri e giovani”, restando fedeli al loro carisma originario di salesiane.Le povertà nascostePapa Francesco ha poi parlato delle povertà nascoste: “È terribile questo. Le povertà sono moltiplicate, anche le povertà nascoste”.Immergetevi in questo mondo: è l’invito rivolto da Francesco alle suore, ma senza cedere alla “mondanità, nelle sue diverse forme e nei suoi travestimenti”.La mondanità spiritualePoi un passaggio dedicato alla “mondanità spirituale”, che per persone consacrate è “il peggiore male che può accadere nella Chiesa”.

