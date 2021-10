Nuova impresa mondiale dell'Hulk russo: traina un camion dei pompieri pieno d'acqua

"L'Hulk russo ha rimorchiato un'autopompa Kamaz dal peso di 14,3 tonnellate per 19 metri in 1 minuto e 27 secondi, stabilendo così il record russo per il traino senza l'uso di dispositivi speciali. Come sempre, nelle sue esibizioni, ha combinato due discipline di potenza estrema: quella sportiva, il traino, quella scenica, la distruzione di oggetti", ha detto Grishchenko.