Nonna sbaglia aereo e si ritrova in Polonia, i familiari accusano la compagnia aerea

Nonna sbaglia aereo e si ritrova in Polonia, i familiari accusano la compagnia aerea

Una storia singolare giunge da Bologna, dove una signora di 69 anni doveva giungere a bordo di un volo di una low cost con partenza da Palermo, ma che in... 23.10.2021, Sputnik Italia

La donna, originaria di Trapani, ma da tanto residente a Ferrara, ha problemi di udito, ma grazie ad un apparecchio acustico riesce a disbrigarsi da sola in molte faccende.Soltanto che in aeroporto, al controllo del biglietto, nessuno le ha detto che stava per imbarcarsi per la Polonia, e cioè sul volo sbagliato.Al Resto del Carlino la vicenda l’ha raccontata una sua nipote di 22 anni, una dei nipoti che la attendevano a Bologna e che si sono ovviamente allarmati quando non l’hanno vista agli arrivi.Il bello è che l’assistenza della compagnia low cost, ovvero Ryanair, non si è assolutamente fatta carico della vicenda della signora. All’arrivo a Breslavia è stata un’altra passeggera ad aiutare la signora a mettersi in contatto con il Consolato italiano in Polonia e da qui con i parenti.La signora, infatti, aveva una sim telefonica non abilitata per le telefonate all’estero e quindi non ha potuto mettersi in contatto con i parenti che la attendevano a Bologna.Infine, la donna è tornata in Italia, ma solo dopo essere giunta a Cracovia (a 270 chilometri di distanza), da dove ha preso un altro volo per Bologna.

