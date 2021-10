https://it.sputniknews.com/20211023/mosca-da-gazprom-forniture-aggiuntive-di-gas-alla-moldavia-13435376.html

Mosca: da Gazprom forniture aggiuntive di gas alla Moldavia

Mosca: da Gazprom forniture aggiuntive di gas alla Moldavia

Mosca ha assicurato che il colosso energetico russo Gazprom realizzerà ulteriori forniture di gas alla Moldavia in questo mese, ha dichiarato oggi il... 23.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-23T15:16+0200

2021-10-23T15:16+0200

2021-10-23T15:38+0200

russia

gazprom

energia

moldavia

gas russo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13195892_0:90:2875:1707_1920x0_80_0_0_8fd221689de5198249cbdf1b80d1a500.jpg

"Durante i colloqui, la parte russa ci ha assicurato che Gazprom fornirà immediatamente ulteriori volumi di gas ad ottobre... Auspichiamo che questi volumi vengano consegnati alla Moldavia nel prossimo futuro", ha scritto Spinu su Facebook, dopo aver fatto ritorno in patria da Mosca.La Russia ha accettato di aumentare le forniture giornaliere di 5 milioni di metri cubi, ha affermato il vicepremier.Allo stesso tempo, il politico ha osservato che Gazprom ha offerto alla Moldavia l'acquisto di gas ad un prezzo più elevato, rispetto a quello proposto ad altri Paesi della regione.Pertanto, Chisinau vuole avviare un nuovo ciclo di trattative con Gazprom, ma, allo stesso tempo, continuerà a cercare fornitori alternativi, per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, ha osservato il vicepremier.La scorsa settimana, il governo moldavo aveva annunciato lo stato di allerta per la carenza di gas, con interruzioni dell'elettricità, che potrebbero fungere da preludio ad uno stato di emergenza conclamato. Secondo Chisinau, questo mese il Paese ha ricevuto solo il 67% del volume di gas necessario.Il 1° ottobre, Gazprom ha prorogato di un mese il contratto con la Moldavia per la fornitura di gas. I prezzi sono saliti a 790 dollari per 1.000 metri cubi, a fronte di un prezzo medio di acquisto della Moldavia nel 2021 a 200 dollari per 1.000 metri cubi.Le parti hanno avviato colloqui su un nuovo accordo di lungo termine la scorsa estate. All'inizio di questa settimana, i media hanno riferito, citando una fonte vicina ai colloqui, che la Russia avrebbe offerto alla Moldavia un prezzo di mercato giusto del gas, con uno sconto aggiuntivo del 25%, a condizione che Chisinau ripaghi il suo debito di 700 milioni di dollari, tuttavia Chisinau ha insistito per un dimezzamento del prezzo.

https://it.sputniknews.com/20211021/putin-insiste-carenza-di-gas-in-europa-colpa-della-politica-di-bruxelles-la-russia-non-centra-13411621.html

russia

moldavia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, gazprom, energia, moldavia, gas russo