Lanciamissili russo 'Iskander', preciso durante i lanci presso un cliente straniero

Rostec: 'Iskander-E' ha colpito con precisione il bersaglio durante una serie di lanci presso un cliente straniero. 23.10.2021

2021-10-23T18:22+0200

Il sistema missilistico tattico-operativo Iskander-E ha mostrato una precisione senza precedenti durante gli spari presso un cliente straniero, ha riferito a Sputnik Bekkhan Ozdoev, direttore industriale del complesso di armi della società statale Rostec.L'obiettivo era un quadrato di 30 metri per 30, in cui erano stati posizionati elementi di vecchie unità militari.Alexander Romanyuk, vicedirettore dell'unità di Import-Export della società KBM, all'interno del gruppo Rostec, ha affermato che durante i lanci era presente la leadership militare del cliente.Iskander-E è stato sviluppato dall'ufficio di progettazione di ingegneria meccanica. L'unità è progettata per distruggere bersagli nemici critici a distanze di poco inferiori a 300 chilometri. Il complesso utilizza i missili balistici 9M723-E.

