Lamorgese sulle proteste no green pass a Trieste: anche antagonisti dall'estero

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, intervenendo in videoconferenza all'incontro dell'associazione Padovalegge, ha descritto chi aveva preso parte al sit-in del porto di Trieste del 18 ottobre.Basandosi su questa caratterizzazione della protesta, la ministra ha poi spiegato e giustificato l'uso degli idranti da parte della polizia contro i dimostranti anti-green pass.La titolare del Viminale ha poi espresso il suo punto di vista sulla problematica attuale tra diritti individuali e scelte dell'autorità pubblica.In precedenza il portavoce del Coordinamento 15 Ottobre dei portuali di Trieste in lotta contro l'obbligo del green pass Stefano Puzzer ha avuto dei colloqui con il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli (M5s), in cui ha esposto 3 richieste per porre fine alle proteste.

