Guido Rasi: il vaccino under 12 si può evitare

Guido Rasi: il vaccino under 12 si può evitare

Secondo Guido Rasi, professore ordinario di Microbiologia all'Università Roma Tor Vergata, nonché ex direttore dell'Ema e consulente per la campagna vaccinale del generale Figliuolo, la vaccinazione per i minori di 12 anni si potrà evitare. Molto dipenderà dai dati sull'andamento della pandemia che si avranno a novembre, quando dovrebbe, tra l'altro, arrivare l'autorizzazione dell'Ema per la suddetta vaccinazione per questa fascia d'età.L'esperto fa anche notare come da noi la situazione di bambini ed adolescenti sia diversa, rispetto a quella negli Stati Uniti, dove ha tenuto banco nel breve periodo l'attesa per l'approvazione dei vaccini anche nei confronti dei piccoli tra i 5 e gli 11 anni:Prudente anche sulla necessità del richiamo a tutti."Non è detto, saranno i dati dei prossimi due mesi a dirci quanto la popolazione sotto i 60 anni si reinfetterà. Intanto, giusta la terza dose ad anziani e fragili per prudenza", riporta Adnkronos.Circa poi il raggiungimento della quota dei 90% di vaccinati maggiori di 12 entro dicembre, l'esperto dichiara che ''sarebbe un ottimo risultato. La vaccinazione è rallentata, ma procede e migliora la nostra vita", secondo sempre Adnkronos.

