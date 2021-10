https://it.sputniknews.com/20211023/green-pass-quanti-sono-i-lavoratori-senza-certificato-lo-svela-uno-studio-della-cgia-13435410.html

Green pass: quanti sono i lavoratori senza certificato? Lo svela uno studio della Cgia

Green pass: quanti sono i lavoratori senza certificato? Lo svela uno studio della Cgia

Il totale degli occupati sprovvisti di green pass, secondo la Cgia corrisponde a 2.693.997 lavoratori totali. Se da essi decurtiamo i 350 mila esenti dal... 23.10.2021, Sputnik Italia

A vincere nella quantomeno strana classifica, di questi tempi, la provincia autonoma di Bolzano, dove sarebbero addirittura in 42.150 i lavoratori non vaccinati, pari al 17,5 % dei lavoratori totali.Questo il dato segnalato dall'ufficio studi della Cgia. A seguire la Sicilia, con 204.605 addetti che non hanno alcun vaccino, pari al 15,7% del totale, le Marche con 91.105 lavoratori senza vaccino, pari al 15.1 % del totale, e la Valle D'Aosta, con 7.872, che corrisponde ad un 15% del totale.Il totale degli italiani non vaccinati ammonta secondo lo studio a 2.693.997 abitanti, vale a dire il 12,2% del totale.Va sottolineato, come d'altronde sottolinea la Cgia stessa, che la stima statistica è stata ricostruita sulla base dei dati settimanali pubblicati dalla Presidenza del consiglio dei ministri per la fascia di età 20- 59 anni, che corrisponde anche alla fascia di età che rappresenta il maggior segmento di lavoratori nel Paese.La stima, sottolinea la Cgia, dovrebbe però essere di contro bilanciata, per il fatto che è stato decurtato il dato relativo ad inoccupati ed inattivi, risultando per forza di cose il risultato netto tra lavoratori non vaccinati e lavoratori totali del segmento 20 - 59, che rispecchia la situazione generale dei lavoratori. Alla cifra individuata dalla Cgia, se vi sottraiamo le 350mila persone che per ragioni di salute sono esenti dal possesso del certificato verde, e i 1,3 milioni di addetti che si sottopongono a tampone nel corso della settimana, arriviamo a toccare il milione di occupati.Dati allarmanti, se si pensa al fatto che, come si chiede la Cgia facendo due conti, togliamo un milione di persone dalla forza-lavoro del paese, i disagi risultanti dovrebbero essere elevati, o per lo meno vi sarebbero dovute essere delle qualche segnalazioni. Si arriva così ad ipotizzare un raggiro dei controlli e delle disposizioni da parte di chi lo deve effettuare. In pratica è possibile che qualche ''furbetto'' sprovvisto del certificato verde abbia comunque lavorato?

