Gazprom disposta a prolungare forniture di gas alla Moldavia se Chisinau rimborsa debiti

Le difficoltà con le forniture di gas in Moldavia sono emerse per colpa delle autorità moldave, il debito per il gas già fornito ammonta a 433 milioni di... 23.10.2021, Sputnik Italia

La società russa Gazprom continuerà a fornire gas alla Moldavia se Chisinau pagherà per intero il suo debito e firmerà un nuovo contratto a partire dal 1° dicembre, ha affermato il rappresentante ufficiale del colosso energetico Sergey Kupriyanov. Ha detto che la posizione di Gazprom non è politica: la compagnia non può operare in perdita. Le autorità moldave non gradiscono il prezzo del gas russo, sebbene sia chiaro e trasparente, ha aggiunto Kupriyanov. Chisinau si rifiuta di riconoscere il suo debito di gas verso la Russia, ma la firma di un nuovo contratto di fornitura sarà possibile solo dopo che il debito sarà saldato, ha affermato il rappresentante della compagnia energetica.Kupriyanov ha aggiunto che Gazprom è rimasta perplessa nell'apprendere che le autorità moldave sono intenzionate aa liquidare la società del gas moldava, Moldova-Gas, debitrice di Gazprom.Al momento la Moldavia ha un debito nei confronti della parte russa di 433 milioni di dollari per il gas già consegnato (709 milioni di dollari inclusi i pagamenti ritardati), ha affermato Gazprom.

