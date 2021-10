https://it.sputniknews.com/20211023/forze-armate-norvegesi-firmano-contratto-per-la-fornitura-di-missili-per-il-caccia-f-35-13441694.html

La Norvegia è stata un partner attivo nel programma F-35, con 18 aziende del Paese scandinavo fornitori di primo livello. Successivamente la Norvegia ha deciso... 23.10.2021, Sputnik Italia

Il gruppo Kongsberg fornirà alle forze armate norvegesi i missili per i caccia F-35 a disposizione del Paese. Il contratto coinvolge la società Joint Strike Missiles (JSM), con una capitalizzazione di 4 miliardi di corone norvegesi (quasi 500 milioni di dollari) e risulta essere una delle più grandi acquisizioni di armi per le forze armate del Paese, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa E24. I primi missili saranno consegnati nel 2023, mentre il contratto dovrebbe richiedere diversi anni per essere realizzato in pieno. Secondo il management della compagnia, lo sviluppo del missile è in corso dal 2008 e la produzione verrà ora accelerata drasticamente.Il ministro Enoksen ha sottolineato che il governo è consapevole del fatto che i grandi investimenti materiali nelle forze armate creano posti di lavoro in Norvegia. Fondato nel 1814, il Kongsberg Group è un gruppo tecnologico internazionale che fornisce sistemi e soluzioni ad alta tecnologia nei settori della marina mercantile, della difesa, aerospaziale, energetico offshore, nonché delle industrie rinnovabili e dei servizi di pubblica utilità. Con sede nella città di Kongsberg, conta quasi 7.000 dipendenti in oltre 20 Paesi. La società è controllata con una partecipazione maggioritaria di azioni dal governo norvegese.

