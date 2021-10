https://it.sputniknews.com/20211023/erdogan-espulsi-ambasciatori-di-10-paesi-che-chiedono-rilascio-dellattivista-per-i-diritti-umani-13438679.html

Erdogan: espulsi ambasciatori di 10 paesi che chiedono rilascio dell'attivista per i diritti umani

Erdogan: espulsi ambasciatori di 10 paesi che chiedono rilascio dell'attivista per i diritti umani

Il presidente turco, Tayyip Erdogan, sabato ha annunciato di aver incaricato il ministero degli Esteri turco di dichiarare “personae non gratae” gli... 23.10.2021, Sputnik Italia

Martedì, le ambasciate di Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Stati Uniti hanno fatto un appello congiunto per rilasciare Kavala dopo quattro anni di arresto.Lo stesso giorno, i dieci ambasciatori sono stati convocati al ministero degli Esteri turco, e successivamente Erdogan ha minacciato di espellerli dal paese per la violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.Kavala è un noto uomo d'affari turco e attivista dei diritti umani. È il fondatore della fondazione Anadolu Kultur, che promuove progetti di minoranze etniche e religiose, in particolare promuove la riconciliazione tra le popolazioni turca e armena e la risoluzione pacifica della questione curda.Nel febbraio 2020, un tribunale turco ha assolto Kavala dall'accusa di legami con le proteste antigovernative di Gezi Park del 2013. Tuttavia, lo stesso giorno, l'ufficio del procuratore di Istanbul ha emesso un nuovo mandato che ha ri-arrestato Kavala con l'accusa di legami con il fallito colpo di stato del 2016. Kavala ha negato tutte le accuse mosse contro di lui.

