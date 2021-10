https://it.sputniknews.com/20211023/elon-musk-approvata-la-costruzione-di-un-sistema-di-tunnel-sotto-la-citta-di-las-vegas-13433068.html

Elon Musk, approvata la costruzione di un sistema di tunnel sotto la città di Las Vegas

Elon Musk, approvata la costruzione di un sistema di tunnel sotto la città di Las Vegas

Un'azienda guidata dal CEO di Tesla, Elon Musk, mercoledì ha avuto il via libera dai funzionari locali di Las Vegas per costruire un sistema di tunnel di 29... 23.10.2021, Sputnik Italia

Confermato in un post su Twitter, la Commissione della Contea di Clark ha approvato all'unanimità un permesso di uso speciale per il Vegas Loop di The Boring Company. I piani iniziali per espandere il sistema consisteranno nella perforazione di un'autostrada sotterranea, che un giorno potrebbe anche collegare l'aeroporto internazionale della città e il centro commerciale del casinò.Il sistema di tunnel, con 51 stazioni, permetterà a 57.000 passeggeri ogni ora di fare il pendolare sotterraneo in veicoli Tesla da e per i casinò.Ognuna delle 51 fermate previste richiederà permessi separati per lo sfruttamento del territorio prima di essere costruita, riporta il Las Vegas Journal Review.La Boring Company del fondatore di SpaceX ha recentemente completato la costruzione di una rete di 1,7 miglia di tunnel, dove opera una versione ridotta del sistema Vegas Loop e che si trova sotto il Las Vegas Convention Center.Il capo della Las Vegas Convention and Tourism Authority, Steve Hill, ha detto che la costruzione potrebbe costare fino a 1 miliardo di dollari e sarà finanziata da privati.L'imprenditore miliardario ha proposto il sistema di tunnel come soluzione per il traffico congestionato della città nella capitale mondiale del gioco d'azzardo.“I tunnel riducono al minimo l'uso di terreno prezioso in superficie e non entrano in conflitto con i sistemi di trasporto esistenti. Una grande rete di gallerie può alleviare la congestione in qualsiasi città; non importa quanto grande diventi una città, si possono aggiungere più livelli di gallerie”, dice l'azienda sul suo sito web.

