Economista avverte: gli Stati Uniti vivranno un vero e proprio incubo

L'economista Edwards ha avvertito gli Stati Uniti: un vero e proprio incubo finanziario è all'orizzonte dell'America, di nuovo massima attenzione sul debito. 23.10.2021, Sputnik Italia

L'economista Chris Edwards ha predetto un "vero incubo del debito" per le future generazioni di americani. Lo ha scritto a riguardo in un articolo per 19Fortyfive.Lo specialista ha ricordato che il governo federale degli Stati Uniti sta rapidamente aumentando le spese, che superano le entrate fiscali per il bilancio.Man mano che l'economia cresce, la leadership del paese deve ripagare il debito risultante, ma solo quest'anno gli Stati Uniti spenderanno tre trilioni di dollari in più di quanto incassato, scrive Edward.A suo avviso, i politici federali stanno diventando sempre più irresponsabili: dal 2001 non hanno un bilancio in pareggio. Ad esempio, dal 1791 al 1929, gli statisti negli Stati Uniti hanno limitato la spesa pubblica e hanno speso in base alle entrate, ha affermato l'autore. Allo stesso tempo, la legge non richiedeva loro di agire in questo modo, loro stessi hanno agito ragionevolmente, ha sottolineato Edward.Ora Democratici e Repubblicani stanno lottando per accusarsi a vicenda di aver superato il limite di 28 trilioni di dollari di debito. Tuttavia, entrambe le parti sono ugualmente responsabili della montagna di obbligazioni finanziarie prodotte, ha riassunto l'economista.

