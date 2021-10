https://it.sputniknews.com/20211023/e-ormai-andata-i-documenti-degli-ultimi-giorni-di-hitler-svelati-dagli-storici-13439168.html

"E' ormai andata": i documenti degli ultimi giorni di Hitler svelati dagli storici

"E' ormai andata": i documenti degli ultimi giorni di Hitler svelati dagli storici

Uno dei due autori del libro che presentava gli storici documenti in questione li avrebbe definiti come "vere e proprie testimonianze di storia". 23.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-23T23:36+0200

2021-10-23T23:36+0200

2021-10-23T23:36+0200

guerra

seconda guerra mondiale

bunker

adolf hitler

dichiarazioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/16/14/161421_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_68f41c523070cfbbb0e2124681a3b4c3.jpg

È stata fatta nuova luce sugli eventi accaduti a Berlino durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, grazie agli sforzi degli storici Xavier Aiolfi e Paul Villatoux, che sono riusciti a mettere le mani su una serie di carte inviate dal bunker di Hitler in quel periodo , riporta il Daily Mail.Secondo il quotidiano, circa 70 documenti furono scoperti nel novembre 1945, nell'ufficio del segretario privato di Hitler, Martin Bormann, dal capitano Michel Leroy, un soldato francese che “irruppe nel bunker alla fine della Seconda Guerra Mondiale e custodì le carte fino alla sua morte”.Un altro documento è un "commovente disegno a fiori ed insetti colorati" realizzato dalla figlia di Bormann.Facendo notare che questi documenti sono eccezionali perché "quasi tutto nel bunker è stato bruciato in modo che non cadesse nelle mani delle truppe sovietiche", Aiolfi li ha definiti "vere testimonianze di storia".Aiolfi ha anche indicato un documento particolare che ha definito "il più emblematico": un telegramma in cui Hitler dava "i suoi ultimi ordini per la difesa di Berlino".I documenti sono stati ora presentati in un libro di Aiolfi e Villatoux, intitolato "The Final Archives of the Fuhrerbunker".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guerra, seconda guerra mondiale, bunker, adolf hitler, dichiarazioni