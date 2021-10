https://it.sputniknews.com/20211023/covid-russia-8205983-contagi-37678-229528-decessi-1075-7143137-guariti-26077-13430805.html

Covid Russia: 8.205.983 contagi (+37.678), 229.528 decessi (+1.075), 7.143.137 guariti (+26.077)

2021-10-23T11:05+0200

La Russia ha nuovamente raggiunto un picco di casi positivi al Сovid-19 e di decessi, risulta dai dati della sede operativa.Il record precedente era stato registrato solo il giorno prima: 37.141 infetti. Il tasso di crescita, come il giorno precedente, è dello 0,46 per cento.1.075 persone sono morte in un solo giorno (ieri erano state 1.064). L'indicatore ha superato le mille persone per il quinto giorno consecutivo. 26.077 i pazienti dimessi dopo il trattamento.La maggior parte dei nuovi casi sono stati rilevati a Mosca - 7.803 (il giorno prima erano stati 8.166), San Pietroburgo - 3.360, regione di Mosca - 2.783, regione di Samara - 997, Nizhny Novgorod - 761, Voronezh - 729, Bashkiria - 667, Crimea - 638, regione di Perm - 634, regione di Sverdlovsk - 629.Il tasso minimo è stato osservato a Chukotka e nella Regione autonoma di Nenets, 16 infetti ciascuno, e nella regione di Magadan (25).Il numero totale di persone contagiate dal coronavirus in Russia ha raggiunto gli 8.205.983, di cui 229.528 morti e 7.143.137 guariti.

