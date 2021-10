https://it.sputniknews.com/20211023/caso-open-arms-leghista-si-ammanetta-per-solidarieta-a-matteo-salvini-13438140.html

Caso Open Arms, leghista si ammanetta per solidarietà a Matteo Salvini

Mentre a Palermo va di scena il processo Open Arms che vede Matteo Salvini accusato di sequestro di persona, e dove tra i testimoni ci sono ex ministri, ex... 23.10.2021, Sputnik Italia

A Palermo, Joseph Splendido, consigliere leghista proveniente dalla Puglia, si è ammanettato affermando: “Condannate anche me, se Salvini è colpevole, allora lo sono anche io”.E le manette le ha messe per davvero il consigliere regionale della Puglia. Il leghista in mano sorreggeva un foglio con su stampata l’immagine di Salvini e la scritta:Il consigliere Splendido, dice di avere fatto pratica da avvocato a Foggia e di aver prestato servizio civile alla Caritas diocesana di Foggia. Da quest’ultima esperienza ne ha tratto una pessima visione degli immigrati clandestini.Secondo la sua esperienza e quanto riferisce all’Adnkronos, “gli extracomunitari privi di permesso di soggiorno non hanno spirito di gratitudine anzi, nel nostro paese provano un senso di impunità, ma soprattutto il loro 'modus vivendi' è l’esatto contrario del nostro e per questa ragione non vogliono l’integrazione, bensì imporre la propria cultura”.Il precedenteA Catania, nell’ottobre del 2020, per il processo a Salvini sul caso Diciotti arrivarono molti parlamentari leghisti unendosi sotto lo slogan “Processate anche me”.Tuttavia questa volta Splendido era solo con le sue manette.

