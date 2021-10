https://it.sputniknews.com/20211023/caso-open-arms-al-via-a-palermo-il-processo-a-salvini-13430879.html

Parte il processo a Matteo Salvini, capo della Lega, per i fatti legati alla vicenda 'Open Arms', la nave della omonima ong, dalla quale l'allora ministro...

Salvini deve difendersi dal presunto reato di sequestro di persona. Un omologo processo a Catania, sulla vicenda della nave Diciotti, è stato invece archiviato perché il fatto non costituisce reato.L’udienza odierna, che vede il senatore Salvini presente in aula, è dedicata all’ammissione delle liste delle persone da ascoltare, presentate dall’accusa e dalla difesa. Inoltre, le parti potranno consegnare eventuali documenti aggiuntivi a sostegno della loro posizione.I giudici della seconda sezione del tribunale si riuniscono nell’aula bunker del carcere palermitano di Pagliarelli.Insomma, gli stessi nomi e volti coinvolti nel processo mai iniziato a Catania e che qui, invece, giungono in aula per un fatto analogo.Alcune parti civili, fatto singolare, hanno citato come testimone anche l’attore Richard Gere, perché nel 2019, mentre la nave attendeva l’autorizzazione per un porto sicuro, salì a bordo della Open Arms. Le parti civili, quindi, si giocano anche la carta del personaggio famoso.

