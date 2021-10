https://it.sputniknews.com/20211023/austria-ipotesi-di-lockdown-per-i-non-vaccinati-se-si-dovesse-raggiungere-il-livello-di-allerta-5-13433500.html

In aumento i casi ed i decessi nel paese mitteleuropeo e si ipotizza, tra le varie risposte da parte del governo, anche l'utilizzo della drastica misura del lockdown, questa volta però solo per i non-vaccinati.La campagna di vaccinazione prosegue a rilento, stagnante a quota 60% della popolazione vaccinabile.I media parlano della misura come di una ''minaccia'', ma si andrebbe appunto in tale direzione solo qualora i contagi dovessero crescere nuovamente.Secondo il sistema di allerta relativo alla pandemia in uso nel Paese, si prevedono 5 livelli di criticità, in base al numero di posti letto occupati nelle terapie intensive austriache.A livello 4, solo vaccinati e guariti possono accedere ad hotel, impianti sportivi, caffè, musei, ristoranti ed eventi.Attualmente, la situazione rientra nella norma, dato che il paese è a soglia 1, come ha specificato il ministro della Salute Wolfgang Mueckstein, ma è proprio di questi giorni la notizia che i casi stanno crescendo rapidamente.Nello specifico, il dato positivo è poco al di sotto dei 230 casi per 100mila abitanti, riporta il dato il Ministero federale degli affari sociali, della salute e dell'assistenza e protezione dei consumatori, il Bundesministerium Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mentre, come detto, va a rilento la campagna vaccinazioni.Parafrasando la dichiarazione del ministro della Salute, ci si sta per imbattere in una pandemia di persone che non hanno protezione, in quanto non vaccinate e non immunizzate. Quindi, coloro che non sono stati vaccinati dovranno prepararsi a rigide restrizioni, nel caso si raggiunga il temuto livello massimo di allerta.Al momento, i posti occupati nelle terapie intensive sono intorno ai 200 posti letto, quindi ben lontani dalla temuta quota 600.Dal primo novembre, anche in Austria diverrà obbligatorio il green pass per i lavoratori. Chi non potesse fare il vaccino per malattie autoimmuni od altre patologie e/o condizioni pregresse, potrà continuare ad effettuare gratuitamente il test rapido previsto, in tal caso, per legge.Le multe previste per chi non rispetterà le regole andranno dalle 500 euro, con i datori di lavoro considerati inadempienti nei controlli dei propri collaboratori e dovranno quindi pagare una multa, fino ai 3.600 euro.

