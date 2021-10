https://it.sputniknews.com/20211023/artemis-i-nasa-pronta-al-volo-senza-equipaggio-intorno-alla-luna-nel-febbraio-2022---video-13431904.html

'Artemis I', NASA pronta al volo senza equipaggio intorno alla Luna nel febbraio 2022 - Video

'Artemis I', NASA pronta al volo senza equipaggio intorno alla Luna nel febbraio 2022 - Video

A febbraio 2022 il veicolo spaziale statunitense 'Orion' dovrebbe effettuare il primo volo senza equipaggio verso la Luna, a bordo del razzo gigante 'Space...

nasa

missione lunare

Venerdì, l'agenzia spaziale statunitense ha annunciato che gli ingegneri statunitensi di Artemis I hanno completato il processo di montaggio della navicella Orion in cima al razzo SLS, presso il Kennedy Space Center, in vista della missione senza equipaggio Artemis I, che compirà un giro intorno alla Luna."Con il completamento del montaggio, solo una serie di test integrati ora separa il mega-razzo lunare dal decollo per lo spazio profondo nel febbraio 2022”, ha detto l'agenzia in un comunicato.Il razzo SLS è in costruzione sin dal 2011 ed è destinato a lanciare la navicella Orion, che porterà gli astronauti nello spazio profondo, comprendendo viaggi sulla Luna e Marte. Il lancio è stato ripetutamente rimandato per diversi motivi.Per il programma Artemis I è importante anche il contributo dato dall'Italia.

