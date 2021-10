https://it.sputniknews.com/20211023/a-palermo-cittadino-ritrova-la-carta-di-credito-di-harrison-ford-13441887.html

A Palermo cittadino ritrova la carta di credito di Harrison Ford

Disavventura a lieto fine per il noto attore hollywoodiano, in Italia per girare alcune scene di una serie cinematografica. 23.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-23T22:21+0200

sicilia

incidente

cinema

hollywood

Ieri pomeriggio Harrison Ford, in Italia per girare alcune scene di una serie cinematografica, ha scelto di trascorrere alcune ore di relax a Mondello. Durante il riposo "Indiana Jones" ha perso la sua carta di credito, senza per altro essersene accorto, ma un cittadino l'ha ritrovata e subito si è recato al commissariato di Mondello per segnalare il fatto alle autorità. Ovviamente non sapeva che la carta apparteneva al noto attore, come in seguito hanno accertato le forze dell'ordine.Il dirigente del commissariato Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo ucciso dalla mafia nel 1992 nella strage in via D'Amelio, insieme a due poliziotti, ha consegnato la carta di credito ad un sorridente Harrison Ford per questa disavventura a lieto fine.

sicilia

2021

sicilia, incidente, cinema, hollywood