A Milano nuovo corteo no green pass: "Trieste chiama, Milano risponde!" - Video

A Milano nuovo corteo no green pass: "Trieste chiama, Milano risponde!" - Video

Nel capoluogo lombardo il traffico automobilistico in centro è in tilt. 23.10.2021

2021-10-23T19:44+0200

2021-10-23T19:44+0200

2021-10-23T19:44+0200

Circa 8mila persone hanno aderito alla manifestazione no green pass in centro a Milano. Secondo quanto riportato da fonti dell'Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico, il corteo ha mandato in tilt il traffico in centro.I manifestanti si sono riuniti in piazza Fontana per partecipare al corteo di protesta. Tra i dimostranti si distinguono militanti dell'estrema destra, gruppi di anarchici e dei centri sociali, così come famiglie, comuni cittadini e persino gruppi religiosi.I manifestanti si sono recati verso la centralissima piazza del Duomo. Alcuni mostravano striscioni con le scritte “Draghi a casa”, altri scandivano gli slogan "Trieste chiama, Milano risponde!".

