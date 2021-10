https://it.sputniknews.com/20211022/vaccinazione-anti-covid-ricciardi-chiede-la-terza-dose-per-tutti-13425176.html

Vaccinazione anti-Covid, Ricciardi chiede la terza dose per tutti

Secondo il consigliere del ministero della Salute, dovrebbero fare il richiamo subito le persone vaccinate con il siero di Johnson&Johnson. 22.10.2021, Sputnik Italia

italia

vaccino

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

In un'intervista al Messaggero, Walter Ricciardi ha sostenuto la necessità di inoculare la terza dose di siero anti-Covid per tutte le persone che hanno completato la vaccinazione, riferendosi alle raccomandazioni della Fda americana.Ha poi commentato la leggera ripresa dei contagi degli ultimi giorni, rilevando che essenzialmente è dovuto all'aumento del numero dei test al coronavirus, così come ha sostenuto che per passare in tranquillità l'inverno è necessario insistere sulla campagna di vaccinazione. Ricciardi ha poi fatto notare che in Italia, così come nei Paesi europei con alto tasso di vaccinazione, la situazione col Covid è relativamente tranquilla, mentre "i Paesi dell'Est Europa e la Russia sono in una fase drammatica della pandemia, perché la vaccinazione è ferma".Proprio in Russia, secondo gli ultimi dati, anche oggi sono stati registrati più di mille decessi ed i contagi sono stati pari a 37.141.

