USA, Biden dubita che la Russia possa superare gli Stati Uniti in potenza militare

Il presidente degli Stati Uniti Biden dubita che Russia e Cina possano superare gli Stati Uniti in potenza militare.

2021-10-22

2021-10-22T19:36+0200

2021-10-22T19:36+0200

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/11773970_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_044b897496031f620b1d5caf72e4398c.jpg

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato gli americani a non preoccuparsi che qualsiasi altra potenza, tra cui Russia e Cina, sia in grado di superare gli Stati Uniti riguardo alla potenza degli armamenti.Il leader americano ha aggiunto che c'è da preoccuparsi per le azioni di Mosca e Pechino, che, a suo avviso, "le indurranno a commettere gravi errori".Il capo della Casa Bianca ha sottolineato che gli Stati Uniti non si tireranno indietro dalla loro posizione. In particolare, ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti a difendere Taiwan, se Pechino dovesse lanciare un'operazione militare.In precedenza, il capo del comando settentrionale delle forze armate americane, Glen Van Herck, aveva definito la Russia la principale minaccia per gli Stati Uniti, osservando che la Cina è una "minaccia a lungo termine". Inoltre, l'Associazione dell'esercito degli Stati Uniti ha recentemente pubblicato un rapporto sulle forze armate russe, informando il Pentagono che la Russia è l'avversario "principale e più pericoloso" degli Stati Uniti.La Russia ha ripetutamente sottolineato di non avere intenzioni aggressive nei confronti di alcun paese. Nel frattempo Mosca sta osservando un'attività della NATO senza precedenti ai suoi confini. L'Alleanza del Nord Atlantico conduce regolarmente esercitazioni e simula battaglie con l'esercito russo.Allo stesso tempo, il segretario stampa del presidente russo Dmitry Peskov ha osservato che, sebbene Mosca non rappresenti una minaccia per nessuno, non ignorerà le azioni potenzialmente pericolose per i suoi interessi.

2021

