https://it.sputniknews.com/20211022/trump-lancia-il-suo-social-truth-e-il-titolo-in-borsa-sbanca-357-13416753.html

Trump lancia il suo social ‘Truth’ e il titolo in borsa sbanca: +357%

Trump lancia il suo social ‘Truth’ e il titolo in borsa sbanca: +357%

Donald Trump, l’ex presidente degli Stati Uniti, lancerà il suo social network, che si chiamerà 'TRUTH Social'. 22.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-22T11:55+0200

2021-10-22T11:55+0200

2021-10-22T12:28+0200

economia

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12785145_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_375747e13c8288ad8758b061882be9af.jpg

La notizia è giunta indirettamente dalla società quotata in borsa Digital World Acquisition Corp. (Dwac), la quale ha annunciato che si fonderà con un'azienda di proprietà di Trump, per creare una nuova app di social media.La notizia viene riportata da Reuters, e si apprende che lo stesso ex presidente degli Stati Uniti ha emesso un comunicato per confermarla.TRUTH Social sarà lanciato come risposta al divieto a Trump di mettere piede su Twitter, a seguito dei fatti violenti che hanno interessato il Congresso americano nel gennaio di quest’anno.Anche Facebook lo aveva bannato dalla sua piattaforma per violazione dei termini di condotta, a seguito dell’attacco al Congresso degli Stati Uniti.La fusione per sbarcare in borsaLa neocostituita Trump Media & Technology Group, nel tentativo di quotarsi in borsa, ha annunciato l’acquisizione della Dwac, la quale è una società di comodo, riporta Reuters, del tipo Special acquisition company (o Spac).Trump ha così spiegato il motivo per cui ha deciso di dare vita alla sua piattaforma sociale TRUTH:'TRUTH Social', quando sarà disponibileLa prima versione di TRUTH dovrebbe arrivare già a novembre, ma solo per un ristretto gruppo di persone invitate. Sarà quindi una prima versione di rilascio di prova, volta a verificare che tutto funzioni al meglio e per ricevere i primi suggerimenti dai selezionati utilizzatori.L’accesso al pubblico di TRUTH Social è previsto per il primo trimestre del 2022. Titolo di borsa e social potrebbero continuare a calamitare molto interesse fino al prossimo lancio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

economia, donald trump