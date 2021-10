https://it.sputniknews.com/20211022/trovate-le-prime-prove-della-presenza-vichinga-in-america-13406172.html

Trovate le prime prove della presenza vichinga in America

Dalla datazione al radiocarbonio effettuata su pezzi di legno ritrovati durante gli scavi sull'isola di Terranova, si riscriverebbe la storia della scoperta... 22.10.2021, Sputnik Italia

mondo

america

scoperta

archeologia

vichinghi

La datazione al radiocarbonio di pezzi di legno lavorato trovati durante gli scavi archeologici riguardanti un insediamento vichingo sull'isola canadese di Terranova ha mostrato che i Normanni arrivarono qui non più tardi del 1021 d.C. Ad oggi, questa è la prima prova documentale della presenza di europei in America. I risultati della ricerca sono pubblicati sulla rivista Nature.Il fatto che i Vichinghi abbiano raggiunto le coste del continente americano molto prima di Colombo era noto prima, ma l'ora esatta dell'inizio della colonizzazione del Nord America da parte dei Normanni era ancora sconosciuta. Archeologi provenienti da Canada, Germania e Paesi Bassi, guidati da Michael Dee dell'Università di Groningen, hanno analizzato i manufatti in legno trovati nell'insediamento vichingo di L'Ans aux Meadows.La loro età esatta è stata determinata da un marcatore bio-geo-cronologico: la traccia isotopica di una tempesta solare avvenuta nel 992 d.C. In ciascuno dei tre pezzi di legno lavorati, questo segnale era a una distanza di 29 anelli di crescita dal bordo."Trovare un segno della tempesta solare ci ha permesso di concludere che l'albero è stato abbattuto nel 1021 d.C.", afferma la prima autrice dell'articolo, la dott.ssa Margot Kuitems dell'Università di Groningen.Su ciascuno dei tre pezzi di legno studiati, i ricercatori hanno trovato chiare tracce di lavorazione di utensili in metallo, che a quel tempo non esistevano nella popolazione indigena. Gli autori sono sicuri che si tratti di tracce della presenza vichinga nel luogo.Gli autori notano che per la prima volta sono riusciti a determinare la data esatta del soggiorno dei Vichinghi in America. In precedenza, tutte le ipotesi erano basate principalmente sulle saghe islandesi - antiche storie tramandate oralmente registrate solo secoli dopo gli eventi che narrano. Ora c'è una data specifica che indica che gli umani avevano attraversato l'Atlantico mille anni fa.Tuttavia, il numero delle spedizioni normanne in America e la durata della loro permanenza sulle sponde occidentali dell'Atlantico rimangono sconosciute. Finora, tutte le prove archeologiche suggeriscono che si trattasse di visite a breve termine. Gli scienziati non hanno ancora trovato alcuna prova che confermi eventuali contatti tra i Vichinghi e le tribù locali.

2021

